Aus dem Urlaub in die Zelle – Mann am Hamburger Flughafen verhaftet

Bundespolizisten haben am Sonntagmittag am Flughafen in Fuhlsbüttel einen Mann festgenommen. Der kam gerade aus dem Urlaub zurück. Bei der Einreisekontrolle wurde er verhaftet. Was war passiert?

Laut Bundespolizei war der Mann (50) gegen 12.45 Uhr am Helmut-Schmidt-Airport gelandet. Er kam aus Antalya (Türkei), wo er einige Tage Urlaub gemacht hatte. Als er bei der Einreisekontrolle seinen Pass vorlegte, überprüften die Beamten ihn genauer. Dabei kam heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 50-Jährigen vorlag.

Geldstrafe nur in Teilen bezahlt – Gefängnis

Er war im November 2025 wegen Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Hatte diese aber nur in Teilen bezahlt. Weil er den noch offenen Betrag von 1200 Euro vor Ort nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen und zum Untersuchungsgefängnis gebracht. Hier muss er nun zwölf Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.