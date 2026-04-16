Vollbesetztes Auto überschlägt sich – schwerer Unfall in Hamburg

Ein schwerer Verkehrsunfall in Barmbek-Nord hat am Donnerstagmittag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Auch ein Notarzt war vor Ort. Ein Pkw mit vier Insassen hatte sich überschlagen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr am Elligersweg, Ecke Rümkerstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Fahrer eingeklemmt und von Feuerwehr befreit

Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht. Die drei weiteren Insassen blieben unverletzt. Auch der Fahrer eines zweiten beteiligten Fahrzeugs erlitt keine Verletzungen. Die Unfallstelle war für rund eine Stunde gesperrt.