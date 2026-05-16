Vollbesetztes Auto kracht gegen Lichtmast – mehrere Verletzte in Hamburg

Bei einem Verkehrsunfall in Barmbek-Nord hat es am Samstagmittag mehrere Verletzte gegeben. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw kam von der Straße ab und verunglückte.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr an der Habichtstraße. Der Fahrer des Wagens kam laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Lichtmast.

Vier Verletzte, zwei davon in Klinik

Eine Person im Wagen blieb unverletzt, die vier weiteren Insassen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zwei davon kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Habichtstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.