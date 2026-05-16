mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Vollbesetzter Pkw kracht in Barmbek-Nord gegen Lichtmast – vier Verletzte

Die Polizei ermittelt die Unfallursache. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Barmbek-Nord

Vollbesetztes Auto kracht gegen Lichtmast – mehrere Verletzte in Hamburg

Bei einem Verkehrsunfall in Barmbek-Nord hat es am Samstagmittag mehrere Verletzte gegeben. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw kam von der Straße ab und verunglückte.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr an der Habichtstraße. Der Fahrer des Wagens kam laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Lichtmast.

Vier Verletzte, zwei davon in Klinik

Eine Person im Wagen blieb unverletzt, die vier weiteren Insassen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zwei davon kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Habichtstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test