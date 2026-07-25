Polizei
Vollbesetzter Bus rammt Pkw – mehrere Verletzte, darunter ein Kleinkind
Rettungsdienst im Großeinsatz: Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.
Großeinsatz für den Rettungsdienstes in Billstedt: Am Samstagnachmittag ist ein Linienbus mit einem Pkw kollidiert. Es gab mehrere Verletzte, darunter ein Kleinkind.
Zu dem Unfall kam es gegen 14.15 Uhr auf der Möllner Landstraße. Dort war ein Linienbus auf einen Pkw aufgefahren. Weil mehrere Verletzte gemeldet wurden, rückten neben einem Notarzt auch fünf Rettungswagen an. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt mit rund 30 Fahrgästen besetzt.
Unfall auch auf Ludwig-Erhard-Straße
Laut Feuerwehr gab es zwei Verletzte, darunter ein Kleinkind. Beide kamen ins Krankenhaus. Zudem wurden weitere Fahrgäste vom Rettungsdienst betreut. Die Möllner Landstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.
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