Bei dem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw in Billstedt wurde unter anderem ein Kleinkind verletzt. HamburgNews/Christoph Seemann

Großeinsatz für den Rettungsdienstes in Billstedt: Am Samstagnachmittag ist ein Linienbus mit einem Pkw kollidiert. Es gab mehrere Verletzte, darunter ein Kleinkind.

Zu dem Unfall kam es gegen 14.15 Uhr auf der Möllner Landstraße. Dort war ein Linienbus auf einen Pkw aufgefahren. Weil mehrere Verletzte gemeldet wurden, rückten neben einem Notarzt auch fünf Rettungswagen an. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt mit rund 30 Fahrgästen besetzt.

Unfall auch auf Ludwig-Erhard-Straße

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Laut Feuerwehr gab es zwei Verletzte, darunter ein Kleinkind. Beide kamen ins Krankenhaus. Zudem wurden weitere Fahrgäste vom Rettungsdienst betreut. Die Möllner Landstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.





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Bei dem Unfall auf der Ludwig-Erhard-Straße wurden zwei Menschen leicht verletzt. Scoopic / hfr

Auch in der Hamburger Neustadt krachte es. Vor dem Michel waren ein Pkw und ein Taxi miteinander kollidiert. Es gab zwei Leichtverletzte. Die Polizei sperrte die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Innenstadt kurzzeitig. Es kam dadurch zum Stau.