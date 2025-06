Brand bei „Fördern & Wohnen“: Gebäude nach Feuer unbewohnbar

In Hamburg-Volksdorf ist aus bisher unbekanntem Grund ein Feuer in einer Unterkunft von „Fördern und Wohnen“ ausgebrochen. Das Gebäude ist laut Polizei nun unbewohnbar.

In einer Unterkunft von Fördern und Wohnen in der Eulenkrugstraße in Volksdorf ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 16.27 Uhr informiert, momentan sind die Einsatzkräfte immer noch vor Ort.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind laut Polizei keine Verletzten bekannt. Der Brand war allerdings so heftig, dass das Gebäude als unbewohnbar gilt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. (mm)