Aufregung am frühen Morgen: Ein Flugzeug musste wegen Vogelschlags kurz nach dem Start umkehren.

Die Eurowings-Maschine musste umkehren und wird jetzt kontrolliert. NEWS5 / Fabian Höfig

Schreck am Hamburger Flughafen: Am Freitagmorgen kam es kurz nach dem Start eines Flugzeugs zu Vogelschlag. Die Maschine musste umkehren.

Die Eurowings-Maschine ist sicher wieder auf dem Boden gelandet, erklärte eine Sprecherin des Flughafens der MOPO. Das Flugzeug war eigentlich um kurz vor 6 Uhr morgens in Richtung Stockholm gestartet, als es kurz nach dem Abheben zu einem Vogelschlag kam.

Hamburg Flughafen: Rettungskräfte waren schon informiert

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Die Maschine musste gegen 6.30 Uhr am Flughafen eine Sicherheitslandung durchführen. Vorsichtshalber waren auch Rettungskräfte am Flughafen informiert worden, sodass der Flugverkehr zwischenzeitlich gestoppt wurde. Für den weiteren Flugplan des Tages hat das laut der Sprecherin aber keine Auswirkungen.

Die Maschine wird nun einer technischen Kontrolle unterzogen, so ein Sprecher von Eurowings. Die Passagiere wurden auf eine andere Maschine umgebucht – und kamen um kurz nach 9 Uhr in Stockholm an. (nf)

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