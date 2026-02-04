Vier Kontrollen, vier Treffer: Behörden überprüfen Barber-Shops

Die Polizei kontrollierte am Montag gemeinsam mit Zoll und Bezirk vier Barber-Shops in Altona. An jedem kontrollierten Laden gab es etwas zu beanstanden.

Zwischen 13 und 20 Uhr überprüfte die Polizei mit Zoll, Finanzamt und Handwerkskammer vier Shops in Altona. Dabei stellten sie diverse Verstöße gegen die Hygienevorschriften fest.

Kontrolle bei Barber-Shops in Hamburg

In mehreren Fällen entdeckten sie auch unversteuerten Tabak. Und in jedem einzelnen Laden gab es Verstöße bei der Videoüberwachung, sagt ein Pressesprecher.

Auch 17 Personen wurden in dem Zuge kontrolliert. Dabei stellten die Beamten drei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest. In einem Fall wird außerdem wegen Urkundenfälschung ermittelt. (zc)