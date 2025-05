A7: Pferd bei Crash mit fünf Fahrzeugen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen wurden am Montagmittag auf der Autobahn 7 bei Toppenstedt (Landkreis Harburg) vier Personen und ein Pferd verletzt. Zwei Autos landeten auf dem Dach.

Laut Feuerwehr und Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope. An dem Unfall waren insgesamt drei Pkw und zwei Lkw beteiligt. Zwei der Autos landeten durch die Wucht des Aufpralls auf dem Dach.

A7 in Richtung Norden nach Unfall gesperrt

Zudem kippte ein Pferdeanhänger um, wobei ein darin transportiertes Pferd schwere Verletzungen erlitt. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Rettungskräfte versorgten die verletzten Personen vor Ort und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. Die Autobahn 7 musste in Fahrtrichtung Norden vollständig gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Garlstorf ab.