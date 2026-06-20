Sobald die Polizei anrückte, verschwand der Fuchs im Gebüsch, um kurz danach wieder aufzutauchen.

Das geschwächte Tier tauchte am Samstag immer wieder in einem Garten in Neugraben-Fischbek auf. HamburgNews Christoph Seemann

Ein offenbar geschwächter und verletzter Jungfuchs hat am Samstag im Bereich Bauernweide in Neugraben-Fischbek zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Im ersten Notruf am frühen Samstagmorgen hatte es geheißen, das Tier liege angefahren am Straßenrand, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Als die Polizei den mutmaßlichen Unfallort erreichte, fehlte aber von dem Wildtier jede Spur – und so ging es noch ein paar Mal: Im Verlauf des Tages kam es zu insgesamt vier Einsätzen der Polizei sowie zwei Einsätzen der Feuerwehr.

Junger Fuchs beschäftigt die Einsatzkräfte

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Denn: Der auffallend dünne Fuchs nahm zwar stets vor den Einsatzkräften Reißaus, kam aber immer wieder zurück zu einer Wiese hinter einem Mehrfamilienhaus, sobald die Luft wieder rein war.

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Auch die Anwohner versuchten, dem Jungtier zu helfen, und boten ihm Wasser sowie Obst an. Diese Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg.

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Erst gegen 15 Uhr gelang es der Feuerwehr schließlich, das verschreckte Tier einzufangen. Der Jungfuchs ist nun in einer Tierauffangstation, wo er medizinisch untersucht und aufgepäppelt wird.