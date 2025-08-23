Viel zu schnell unterwegs: Teenager sorgt mit BMW für Trümmerfeld in Hamburg

In der Nacht zum Samstag ereignete sich in einer 30er-Zone in Hamburg-Harburg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer war deutlich zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle.

Der 19-Jährige verlor gegen 0.52 Uhr in einem PS-starken BMW auf der Seehafenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Tempo-30-Zone am Karnapp war der Wagen laut Polizei so schnell unterwegs, dass er von der Straße abkam und frontal in die Wand eines Gewerbegebäudes prallte.

Unfall in Harburg: BMW stark beschädigt

Der Aufprall war so heftig, dass sich der BMW mehrfach drehte und erst etwa 15 Meter weiter vor der Parkhauseinfahrt eines Bed & Breakfast Hotels zum Stehen kam. Die Unfallstelle war übersät mit Trümmern: Ein Reifen wurde abgerissen, Front und Heck des Fahrzeugs waren massiv beschädigt. Die Polizei vermutet als Ursache eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit.

Sowohl der 19-jährige Fahrer als auch sein Beifahrer wurden verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Das völlig zerstörte Fahrzeug wurde sichergestellt. Erst rund drei Stunden später, gegen 3.30 Uhr, konnte die Straße am Rand des Harburger Hafengebiets wieder freigegeben werden.