Video im Netz: Polizeieinsatz aus Hamburg sorgt für Wirbel

Ein in den sozialen Medien kursierendes Video soll den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos in einer Schule in Berlin-Neukölln zeigen. 90.000 Menschen gefällt der Beitrag, aber kaum einer scheint zu merken, dass das Video eigentlich aus Hamburg stammt. Was steckt wirklich hinter dem Einsatz?

Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos betreten einen Klassenraum, rufen „Hände hoch“ und fragen, ob alles in Ordnung sei: „Keine gefährlichen Menschen hier?“, fragen sie und gehen wieder.

Ein Video dieser Szene kursiert in den sozialen Medien. Beschriftet ist es mit dem Satz: „POV: Du gehst in Berlin Neukölln zur Schule“ (Rechtschreibung wie im Original). Doch das Video wurde eigentlich in Hamburg aufgenommen – und das bereits vor vier Jahren.

Kaum einer erkennt den echten Hintergrund des Videos

Verschiedene Accounts verbreiten das Video auch aktuell wieder. Ein Post von Ende November vergangenen Jahres erhielt mehr als 90.000 Likes. Viele Follower sind entsetzt, manche amüsiert. „Krass, was geht in diesem Land ab!“, kommentierte ein Nutzer. Kaum einer erkennt, dass das Video eigentlich in einem ganz anderen Kontext aufgenommen wurde.

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Denn tatsächlich ist ein Einsatz an einer Schule in Hamburg aus Februar 2022 zu sehen. Im Stadtteil Jenfeld war die Polizei wegen einer vermuteten Bedrohungslage an eine Stadtteilschule gerufen worden. Das zeigte der Faktencheck der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Spezialeinheiten suchten in der Schule nach einem Jugendlichen mit einer Schusswaffe, gaben später jedoch Entwarnung. (zc/dpa)