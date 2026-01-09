Zwei Männer niedergestochen – 20-Jähriger unter Verdacht

Zwei Männer sind am Donnerstag in einer Wohnunterkunft in Sülldorf schwer verletzt worden. Beide hatten Stichverletzungen. Die Mordkommission ermittelt.

Laut Polizei wurden gegen 5.45 Uhr über den Notruf zwei Männer mit blutenden Wunden in der Unterkunft an der Straße Sieversstücken gemeldet.

Opfer mit Notarzt in Krankenhaus

Vor Ort entdeckten die Polizisten zwei Männer (54 und 58 Jahre), die mehrere Stichverletzungen erlitten hatten. Beide kamen in notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen und fand heraus, dass die Opfer zuvor mit einem 20-Jährigen in Streit geraten und von diesem verletzt worden sein sollen.

Das könnte Sie auch interessieren: „White Tiger“-Prozess: Jay Taylors Eltern hoffen auf Gerechtigkeit

Zielfahnder spürten den Verdächtigen später am Bahnhof Altona auf und nahmen ihn fest. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.