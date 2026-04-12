Taschendieb „tanzt“ Mann an: Als der Trick auffliegt, eskaliert die Lage

Trickdiebstahl und Raub am Sonntagmorgen auf St. Pauli: Ein Großaufgebot an Streifenwagen war im Einsatz. Der Täter wurde festgenommen.

Wie die Polizei bestätigte, fand der Einsatz gegen 7.05 Uhr an der Simon-von-Utrecht-Straße/Ecke Kleine Freiheit statt. Ein Taschendieb soll einen Mann „angetanzt“ haben, um ihm Wertsachen aus den Taschen zu ziehen. Das Opfer bemerkte den Trick und wollte über sein Handy die Polizei rufen.

St. Pauli: Täter reißt Mann das Handy aus der Hand und flüchtet – Festnahme

In diesem Moment schubste der Täter das Opfer, riss ihm das Handy aus der Hand und flüchtete. Laut Polizeidienststelle rückten daraufhin sieben Streifenwagen und die Bundespolizei an. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Paul-Roosen-Straße festgenommen werden.