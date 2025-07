Versuchter Raub auf Kundentoilette: Opfer mit Messer am Ohr verletzt

Versuchter Raub im Wandsbek Quarree: Am Montagabend wurde ein Kunde mit einem Messer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Die Polizei wurde wegen eines versuchten Raubes gegen 18.20 Uhr zum Wandsbek Quarree gerufen, wie ein Sprecher des Lagezentrums erklärt. Der Täter versuchte auf der Kundentoilette das Handy eines Mannes zu stehlen. Dabei bedrohte er ihn mit einem Messer und verletzte ihn leicht am Ohr. Die Verletzung war so leicht, dass er nicht in ein Krankenhaus gebracht werden musste, sondern vor Ort behandelt werden konnte.

Der Täter ging leer aus und flüchtete im Anschluss. Dadurch, dass zunächst nur von einem bewaffneten Täter gesprochen wurde, der mit einem Messer in das Einkaufszentrum geflüchtet ist, rückte laut eines Reporters vor Ort auch eine Spezialeinheit an. (mp)