Versuchter Femizid? Mann sticht seine Ehefrau nieder – schwer verletzt

Versuchter Femizid? Ein Mann hat am Donnerstag seine Ehefrau im gemeinsamen Haus mit einem Messer attackiert und schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 73 Jahre alter Mann seine zehn Jahre jüngere Ehefrau am Donnerstagabend in einem Reihenhaus am Undeloher Winkel mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Täter lässt sich widerstandslos festnehmen

Der mutmaßliche Täter ließ sich noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Einsatzkräfte stellten zudem die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Nach ersten Informationen soll der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Hausbesitzer sperren Parkplätze – und sorgen für Ärger

Warum es zu der Tat kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.