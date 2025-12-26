Versuchte Vergewaltigung auf dem Kiez – Polizei sucht Zeugen

Am frühen Freitagmorgen kam es auf St. Pauli zu einem sexuell motivierten Überfall. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Eine 29-jährige Frau war am zweiten Weihnachtstag gegen 6:10 Uhr morgens auf dem Weg nach Hause. Als sich in der Hopfenstraße/Friedrichstraße ein unbekannter Mann ungefragt bei ihr unterhakte. In der Hopfenstraße bei der Hausnummer 21 attackierte der Mann sie bei dortigen Mülltonnen: Er brachte sie zu Boden und berührte die junge Frau sexuell.

Da das Opfer sich heftig gegen den Überfall wehrte, habe der Täter von ihr abgelassen und flüchtete in unbekannte Richtung, hieß es von der Polizei. Die 29-Jährige erstattete daraufhin Anzeige. Nun ermittelt das Fachkommissariat für Sexualdelikte.

Polizei bittet um Hinweise

Der unbekannte Täter sei etwa 170-175 cm groß und schlank und zwischen 25 und 35 Jahre alt. Er habe schwarze, kurze Haare und sei mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Vermutlich eine Steppjacke mit Kapuze.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagmorgen rund um die Hopfenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)