Versuchte Tötung in Hamburger Pflegeheim – Mann (64) gerade noch gerettet

Schrecklicher Vorfall in einer Pflegeeinrichtung in Jenfeld: Dort haben Pflegekräfte am vergangenen Donnerstag einen 79-jährigen Bewohner gestoppt, der offenbar versucht hatte, seinen 64 Jahre alten Mitbewohner im Bett zu ersticken.

Nach Angaben der Polizei trafen Pflegerinnen und Pfleger den Senior im Zimmer des jüngeren Mannes an. Sie griffen sofort ein und hielten den Tatverdächtigen fest, während gleichzeitig die Polizei alarmiert wurde.

Senior greift auch Pflegekräfte an

Der 79-Jährige soll bei dem Angriff auch die Pflegekräfte attackiert haben. Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats 38 (PK 38) nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest. Der 64-Jährige blieb unverletzt.

Da sich der Tatverdächtige nach Einschätzung der Polizei aufgrund seiner Vorerkrankungen in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach einer ärztlichen Begutachtung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg erließ ein Haftrichter am Freitag einen Unterbringungsbeschluss gegen den Mann. Die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft führen die Ermittlungen, die weiter andauern. (mp)