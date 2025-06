Verstörender Vorfall im Stadtpark: Polizei nimmt bewaffneten, verletzten Mann fest

Verstörender Vorfall im Stadtpark: Am frühen Samstagabend fuchtelte ein Mann mit einem Taschenmesser herum. Ein Passant rief die Polizei.

Der Notruf ging gegen 19 Uhr ein. Die Beamten trafen den Mann in der Nähe der Rugby-Anlage an, so ein Sprecher. Er habe eine blutige Nase gehabt, offenbar nach einem Faustschlag.

Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, hatte offenbar mehrere Personen eine Auseinandersetzung gehabt. Die anderen Beteiligten hatten aber bereits das Weite gesucht.

Die Einsatzkräfte nahmen dem Mann das Messer ab und brachten ihn zur Wache. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.