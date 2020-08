Versteck aufgeflogen: Zwei Festnahmen nach versuchter Vergewaltigung in Hamburg

Wandsbek -

Mitten in der Nacht klickten die Handschellen: Zivilfahnder haben nach der versuchten Vergewaltigung einer 28-Jährigen am Montagabend zwei Männer festgenommen. Das bestätigte die Polizei am Mittwochmorgen.

Die beiden Verdächtigen hatten sich in einer Abstellkammer des Bahnhofs Wandsbek versteckt. Dorthin hatten sie sich offenbar nach dem versuchten Sexualdelikt, das in letzter Sekunde von einem Passanten verhindert worden war, am späten Montagabend geflüchtet.

Hamburg: Zwei Männer nach versuchter Vergewaltigung festgenommen

Zivilfahnder hatten die beiden Männer über mehrere Stunden in den Bahngärten in Wandsbek observiert. Am Mittwoch um vier Uhr morgens griffen sie zu.

Die Männer wurden zur nächsten Wache gebracht. Sie sollen am Montagabend eine Frau am Wandsbeker Gehölz überfallen und ins Gebüsch gezerrt haben. Dort versuchten sie, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Nur dank des beherzten Eingreifens eines Passanten konnte Schlimmeres verhindert werden. (ng)