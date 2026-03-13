Versteckt an Bord: Zoll entdeckt zehntausende Schmuggelzigaretten im Hafen

Gut verborgen in einem Hohlraum auf einem Frachtschiff: Zollbeamte haben im Hamburger Hafen eine große Menge Schmuggelzigaretten entdeckt. Der Fund hätte dem Staat einen Schaden von mehr als 13.000 Euro beschert.

Zollkräfte haben bei einer Kontrolle im Hamburger Hafen zehntausende geschmuggelte Zigaretten gefunden: In einem versteckten Hohlraum auf einem Frachter entdeckten die Beamten diverse Stangen Zigaretten – natürlich ohne deutsche Steuermarken.

Die insgesamt rund 60.000 Zigaretten wurden sichergestellt. „Der Fund zeigt, dass Schmuggler immer wieder versuchen, Tabakwaren versteckt nach Deutschland zu bringen. Für den Staat hätte dies einen Steuerschaden in

Höhe von rund 13.735 Euro bedeutet“, so eine Zollsprecherin. (apa)