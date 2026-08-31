Seit vergangenen Freitag fahndete die Polizei nach zwei Jungen im Alter von 10 und 11 Jahren. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach den zwei Jungen. Polizei Hamburg

Seit dem 29. August wurden zwei Jungen aus Hamburg Lurup vermisst. Der 11 Jahre alte Mirzan und der ein Jahr jüngere Olamide waren aus ihrer Wohngruppe verschwunden und nicht zurückgekehrt.

Die Jungen hatten sich laut Polizei auf den Weg zu einem Spielplatz gemacht, danach verlor sich ihre Spur vorerst.

Am Montag gab die Polizei Entwarnung: Mirzan und Olamide wurden "inzwischen im Hamburger Süden wohlbehalten angetroffen", Hinweise auf Straftaten im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden gibt es laut Polizei nicht. (mp)