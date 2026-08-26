Die gesuchte Frau aus Langenhorn ist inzwischen wieder aufgetaucht. Polizei Hamburg

Seit Anfang Mai dieses Jahres wurde eine 25-Jährige aus einer Klinik in Langenhorn vermisst. Jetzt gab die Hamburger Polizei bekannt, dass die Frau aufgefunden wurde.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich die 25-Jährige seit geraumer Zeit in der Psychiatrie der Asklepios Klinik Nord an der Henry-Schütz-Allee. Dort verschwand sie Anfang Mai und wurde seitdem vermisst. Mit einem Foto suchte die Polizei nach ihr. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht.

Nach Veröffentlichung der Vermisstenfahndung erhielt die Polizei Kenntnis

darüber, dass sich die Frau zur Behandlung in einem Berliner Krankenhaus

befindet.