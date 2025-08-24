Laden explodiert – Großeinsatz und Evakuierung in Hamburg

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Hohenfelde zu einer Verpuffung in einem Kosmetikstudio gekommen. Mehrere Menschen mussten aus dem darüber liegende Wohnhaus gerettet werden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Der Notruf ging gegen 6.45 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Laut einem Feuerwehrsprecher wurde ein lauter Knall und Flammen aus einer Ladenzeile an der Lübecker Straße gemeldet.

Mutmaßlicher Brandanschlag auf Kosmetikstudio – Haus evakuiert

Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Wohnhaus über dem Beautysalon stark verqualmt. Drei Bewohner mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Insgesamt wurden 21 Bewohner in Sicherheit gebracht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Die Löscharbeiten in dem Schönheitssalon dauerten mehrere Stunden. Auch umliegende Geschäfte wurden durch den Qualm in Mitleidenschaft gezogen. Rund 40 Rettungskräfte waren im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde ein unbekannter Gegenstand in das Kosmetikstudio geworfen, woraufhin das Geschäft Feuer fing und es zu einer Verpuffung kam. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.