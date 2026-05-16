Verpuffung in Gastherme – Bewohner schwer verletzt in Klinik

Dramatischer Einsatz am Freitagabend in Steilshoop: In einer Wohnung kam es in einer Gastherme zu einer Verpuffung. Ein Bewohner erlitt dabei schwere Verbrennungen.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr zum Eichenlohweg gerufen. Von dort wurde eine Explosion in einer Wohnung gemeldet. Aufgrund einer starken Verpuffung in der Gastherme trat eine Stichflamme aus, durch die ein Mann (67) verletzt wurde.

Kripo ermittelt Ursache

Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und wurde von einem Notarzt in das Unfallkrankenhaus Boberg gebracht. Der Grund für die Verpuffung ist unklar. Die Kripo hat die Wohnung beschlagnahmt und ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte.