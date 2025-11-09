Verpuffung in Betrieb im Hafen – Verletzter in Spezialklinik

Betriebsunfall in Waltershof: In einer Halle hat es am Sonntag eine Verpuffung gegeben. Drei Arbeiter wurden verletzt. Einer von ihnen erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 17.45 Uhr zu einem metallverarbeitenden Betrieb an der Dradenaustraße gerufen. Von dort war eine Verpuffung sowie mehrere Verletzte gemeldet worden. Rettungswagen und ein Notarzt rückten an.

Nach Verpuffung: Arbeiter mit Notarzt in Spezialklinik

Laut Polizei wurden bei dem Betriebsunfall drei Menschen verletzt. Zwei leicht verletzte Arbeiter wurden in eine Klinik gebracht. Ein dritter erlitt Verbrennungen im Gesicht und kam mit dem Notarzt in das Unfallkrankenhaus Boberg. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.