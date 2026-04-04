Verpuffung bei Wohnungsbrand: Frau schwer verletzt – Hund stirbt

Großeinsatz in Heimfeld: In einer Erdgeschosswohnung an der Woellmerstraße ist am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Beim Versuch, die Bewohnerin zu retten, kam es zu einer Verpuffung. Ihr Hund überlebte nicht.

Zeugen meldeten den Brand der Feuerwehr. Zunächst war unklar, wie viele Bewohner vom Feuer betroffen waren.

Feuer in Heimfeld: Frau will Hund nicht loslassen

Als die Retter eintrafen, brannte es im Erdgeschoss. Die Feuerwehrleute wollten die Frau über ein Fenster aus der Wohnung retten. Doch sie hielt laut Feuerwehr ihren Hund im Arm und wollte ihn nicht loslassen, was die Rettung verzögerte.

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Plötzlich kam es zu einer Verpuffung, das Feuer wurde größer. Flammen schlugen aus dem Fenster, zudem quoll dunkler Rauch aus der Wohnung. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt wurden nachbeordert.

Frau erleidet schwerste Brandverletzungen

Die Feuerwehr leitete einen erneuten Rettungsversuch ein und brachte die Frau nach draußen. Sie erlitt schwere Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie befand sich in einem kritischen Zustand. Wie es ihr geht, ist unklar. Ihr Hund konnte nur noch tot geborgen werden.

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Die Erdgeschosswohnung wurde durch das Feuer zerstört und für unbewohnbar erklärt. Nachbarswohnungen und das Treppenhaus wurden belüftet. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. (dg/ruega)