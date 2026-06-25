Vermummte griffen eine Gruppe Männer in Trikots an, die Verbindungen ins rechte Milieu haben sollen. Ein Video zeigt die Tat.

Erst jubelte die Gruppe noch in Richtung des Autos, danach kamen die Angreifer. privat

Vermummte griffen nach dem Deutschland-Spiel am Samstag eine Gruppe Männer in Trikots an. Der Hintergrund der Tat war offenbar politisch. Ein Video zeigt, wie die Situation innerhalb weniger Sekunden eskalierte – völlig aus dem Nichts.

Mehrere Männer in Deutschlandtrikots überqueren an einer Ampel die Hellbrookstraße in Barmbek-Nord und bleiben auf der anderen Straßenseite stehen. Dann tauchen plötzlich Vermummte auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung auf. Sie sprinten los und rennen direkt auf die Gruppe zu.

„Die Antifa“ und „Lauf!“ sind auf dem Video, das aus einem Auto heraus aufgenommen wurde, noch zu hören. Dann fährt der Wagen weiter und lässt den Angriff hinter sich.

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Nach Polizeiangaben griffen rund 30 Vermummte die Gruppe an. Sie waren mit Messern, Schlagstöcken und Pfefferspray bewaffnet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Angreifer bereits geflüchtet.

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Angriff in Barmbek-Nord: Hintergrund der Tat soll politisch sein

Der Hintergrund der Tat ist offenbar politisch. Die Angreifer sollen der linksradikalen Szene angehören. Die angegriffene Gruppe wird wiederum dem rechten Milieu zugerechnet: Anlass des Treffens war offenbar nicht nur das Deutschland-Spiel, sondern auch ein Stammtisch einer Gruppierung, die vor allem im Internet aktiv ist.

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In sozialen Medien inszeniert sich die Gruppe als „Stimme der Mehrheit“ und verbreitet „patriotische“ sowie „migrationskritische“ Inhalte. Am Tag der Deutschen Einheit organisierte sie 2025 in Nordrhein-Westfalen eine Demonstration mit rund 200 Teilnehmenden. Darunter sollen sich auch Rechtsextremisten und Neonazis befunden haben.

Die Polizei teilte auf Nachfrage am Montag mit, dass die Ermittlungen des Staatsschutzes weiterhin laufen. (zc)