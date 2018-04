Vermisster Schotte: Wasserleiche aus der Elbe ist Liam Colgan

Jetzt besteht traurige Gewissheit: Bei der Wasserleiche, die am Montagmorgen in der HafenCity aus der Elbe geborgen wurde, handelt es sich um den vermissten Schotten Liam Colgan. Das hat der „Lucie Blackman Trust“ am Vormittag bestätigt.



Ein Zeuge entdeckte die Wasserleiche gegen 6.30 Uhr im Magdeburger Hafen, alarmierte die Polizei. Die Beamten rückten zusammen mit der Feuerwehr aus und bargen den Toten.



Die Polizei erklärte am Vormittag, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass es sich bei dem Toten um den seit Anfang Februar vermissten Schotten Liam Colgan handele. Gegen 11 Uhr bestätigte dann der „Lucie Blackman Trust (LBT)“ auf seiner Facebook-Seite, dass es tatsächlich Liam sei. Man habe seinen Führerschein in der Jackentasche der Leiche gefunden, so der „LBT“. Auch die Kleidung des Toten ähnle dessen, was Liam in der Nacht seines Verschwindens getragen hatte.

Der LBT ist eine britische Organisation, die die öffentliche Suche nach im Ausland vermissten und verschwundenen Briten vorantreibt. Sie war auch im Fall Liam tätig geworden. In dem Posting bedankte sich die Organisation auch im Namen der Familie für die Unterstützung, die man bei der Suche nach dem 29-Jährigen erhalten habe.

Der Leichnam ist unterdessen zur Obduktion ins Institut für Rechtsmedizin gebracht worden.

Liam Colgan seit Anfang Februar vermisst

Liam war Anfang Februar zusammen mit Freunden in Hamburg, um den Junggesellenabschied seines Bruders zu feiern. Nach einem Besuch auf dem Kiez verschwand der 29-Jährige am frühen Morgen des 10. Februar. Er war nach Polizeiangaben stark alkoholisiert und weder in sein Hostel zurückgekehrt noch nach Schottland zurückgeflogen.



Seitdem suchte die Familie unter anderem mit 300.000 Flugblättern nach ihm. An zahlreichen Geschäften, Laternenmasten und Ampeln in der Hansestadt waren Zettel mit dem Konterfei des Schotten angebracht.