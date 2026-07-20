Nach einem Zwischenstopp nahe dem Hauptbahnhof fehlte von dem 14-jährigen Mile B. jede Spur.

Seit der Nacht zum 20. Juli wurde der 14-Jährige Mile B. vermisst. Die Hamburger Polizei suchte nach dem Jugendlichen. Jetzt ist er wieder da.

Mile war gemeinsam mit Angehörigen im Auto nach Hause unterwegs. Bei einem Zwischenstopp in St. Georg ging er zu Fuß in Richtung des Hauptbahnhofs. Seit Montagmorgen um 3.30 Uhr war sein Aufenthaltsort unbekannt.

Am Dienstagmorgen teilte die Polizei mit, dass der Vermisste am Montagabend selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt ist. Hinweise auf Straftaten lägen nicht vor.(abu)