Vermisster 89-Jähriger aus Winterhude wieder aufgetaucht

Der seit Dienstagmittag vermisste 89-Jährige aus Winterhude ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hat zuvor mit der Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht.

Am Dienstagmittag verließ der 89-jährige Wilfried Emil Casper seine Wohnung in Winterhude. Offenbar wollte er einen Spaziergang machen – doch davon war er nicht mehr zurückgekommen.



Der ältere Mann ist dement und orientierungslos. Als die Suchmaßnahmen der Polizei nach ihm erfolglos blieben, wurde öffentlich nach ihm gesucht. Einen Tag später wurde er dann in einem Krankenhaus aufgefunden – er hatte sich am Dienstag selbstständig dort zur Behandlung hinbegeben. (rei)