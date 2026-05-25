Hamburger (25) vermisst – Zeuge gibt Polizei entscheidenden Hinweis

Seit Sonntag wurde der 25-jährige Terry A. aus Jenfeld vermisst. Die Polizei startete eine öffentliche Fahndung gestartet und bat die Bevölkerung um Mithilfe – mit Erfolg.

Der junge Mann, der eine Entwicklungsstörung hat, war gemeinsam mit seiner Mutter unterwegs und wollte mit ihr zur Arbeit nach Barmbek-Nord fahren. An einer Bushaltestelle an der Jenfelder Straße verpasste er jedoch den Einstieg in den Bus. Seine Mutter fuhr weiter und deutete ihm an, zur Wohnung zurückzukehren – dort kam er jedoch nie an.

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Seitdem fehlte von dem 25-Jährigen jede Spur. Am Montagmittag gaben die Beamten dann Entwarnung: „Die Polizei erhielt einen Hinweis, dass sich der Vermisste im Bereich des U-Bahnhofs Billstedt aufhalten könnte“, sagte Polizeisprecher Thilo Marxsen. „Eine Funkstreifenwagenbesatzung traf den Mann wenig später dort an und übergab

ihn anschließend in die Obhut seiner Familie.“ (rei)