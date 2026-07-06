Die seit dem Wochenende vermisste 82-Jährige wurde gefunden. Die Polizei gibt Entwarnung.

Seit Samstag war die Seniorin nicht mehr gesehen worden. Nun gibt es gute Nachrichten.

Die an Demenz erkrankte 82-Jährige hatte am Samstagnachmittag die Pflegeeinrichtung verlassen, in der sie wohnt. Trotz einer Suche in der Umgebung mit vielen Polizisten wurde die Frau zunächst nicht gefunden.

Am Montag dann gute Nachrichten von der Polizei: Die Vermisste wurde am Sonntagnachmittag gefunden und der Obhut der Pflegeeinrichtung übergeben. Hinweise auf Straftaten im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Frau gibt es nicht.