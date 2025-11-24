Vermisste Hamburgerin mit markantem Tattoo tot aufgefunden

Dramatische Suche in Groß Borstel: Seit Sonntag fehlte von einer 55-Jährigen aus Groß Borstel jede Spur. Die Polizei fürchtete, dass sie sich in Gefahr befinden könnte. Nun wurde die Frau tot aufgefunden.

Seit Sonntagmittag wurde die Groß-Borstelerin vermisst. Sie verließ gegen 13.20 Uhr ihre Wohnung am Paeplowweg und kehrte nicht zurück. Als erste Suchmaßnahmen der Polizei erfolglos blieben und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, ordnete eine Richterin eine Öffentlichkeitsfahndung an.

Die Ermittler beschrieben die Frau als 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Zuletzt war sie in einer grauen Jogginghose, einem grauen Hoodie und schwarzen Badelatschen unterwegs. Markant war ein Tattoo am linken Unterarm, das wie eine Kinderzeichnung mit Sonne und Alien aussieht; weitere Motive befinden sich an ihren Beinen.

Am Montagmorgen teilte die Polizei mit, dass die Vermisste tot in einem Kleingartenverein in Groß Borstel aufgefunden wurde. (mp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.