Vermisste 14-Jährige in Mercedes aufgetaucht – zwei Männer vorläufig festgenommen

Am Mittwochabend wurde die Polizei nach Wandsbek alarmiert: Dort wurde ein zuvor als vermisst gemeldetes 14-jähriges Mädchen in einem Mercedes angetroffen, zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Zeugen riefen gegen 22.30 Uhr die Einsatzkräfte zu einem Mercedes in der Wandsbeker Marktstraße. Vor Ort trafen die Beamten eine 14-Jährige an, die zuvor aus einer Wohngruppe als vermisst gemeldet worden war. Laut eines Sprechers ist sie der Polizei bereits bekannt.

Wandsbek: Polizei trifft vermisste 14-Jährige in Mercedes

In dem Mercedes befanden sich ebenfalls zwei erwachsene Männer. Diese wurden laut Polizei „zur Klärung des weiteren Sachverhalts“ vorläufig festgenommen. Die 14-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. „Derzeit steht die Frage im Raum, ob es sich um ein Sexualdelikt handelt“, so der Sprecher. Fest stehe aber noch nichts. (aba)