Eine junge Frau verschwindet aus einem Krankenhaus in Langenhorn. Sie könnte sich selbst gefährden.

Seit Montagmorgen wird die 32-jährige Merle-Marie K. aus dem Stadtteil

Langenhorn vermisst. Die Polizei Hamburg sucht nun öffentlich mit einem Foto nach der Vermissten.

Die 32-Jährige soll sich bis Montagmorgen in einem Krankenhaus in Langenhorn aufgehalten haben. Nach Erkenntnissen der Polizei soll sie das Krankenhaus morgens in unbekannte Richtung verlassen haben. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da eine Eigengefährdung angenommen wird, fahndet die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach der 32-Jährigen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

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Die junge Frau ist 1,70 Meter groß und hat eine normale Statur. Sie hat dunkelblonde, schulterlange Haare und trug zuletzt eine dunkle Hose und ein T-Shirt. Am rechten Bein hat sie Narben und sie trägt wahrscheinlich eine Orthese.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum

Aufenthaltsort der Frau machen können, sich unter der (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, soll die 110 wählen. (kla)