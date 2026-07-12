Die Polizei Hamburg sucht nach dem 69 Jahre alten Karl B. aus Farmsen-Berne. Der Senior wird seit Freitagnachmittag vermisst. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Karl B. am Freitagnachmittag zuletzt von Mitarbeitenden eines Pflegedienstes in seiner Wohnung am Luisenhof betreut. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass er die Wohnung verlassen hatte.

Der 69-Jährige ist nach Angaben der Polizei in seiner Mobilität eingeschränkt, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

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Polizei sucht öffentlich nach Karl B.

Weil die bisherigen Suchmaßnahmen nicht dazu geführt haben, den Vermissten zu finden, sucht die Polizei nun öffentlich nach ihm. Karl B. sieht etwa 70 Jahre alt aus. Er hat eine schlanke Statur und weiße Haare.

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Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 69-Jährigen geben kann, soll sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle melden. Wer den Vermissten sieht, soll direkt den polizeilichen Notruf unter 110 wählen. (mp)