Senior (78) aus Hamburg vermisst – er benötigt dringend Medikamente

Wo ist Ernst Johannes? Die Hamburger Polizei sucht dringend nach dem 78-jährigen Ernst Johannes N. aus Lokstedt. Der Senior verließ am Montagmorgen seine Wohnung – seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Weil der Vermisste auf wichtige Medikamente angewiesen ist und die bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg blieben, hat ein Richter nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei veröffentlichte ein Foto und eine detaillierte Beschreibung des Mannes.

Ernst Johannes N. ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat kurze weiße Haare und ein auffälliges Gangbild, da er das rechte Bein nachzieht. Zuletzt trug er eine dunkelblaue Winterjacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe und ein graues Basecap.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich beim Hinweistelefon der Polizei unter (040) 4286-56789 melden. Wer ihn aktuell im Stadtgebiet sieht, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. (rei)