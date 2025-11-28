Vermisst: Wer hat den zehnjährigen Uzaif aus Schnelsen gesehen?

Der zehn Jahre alte Uzaif Abdalah K. aus dem Hamburger Stadtteil Schnelsen wird vermisst. Er habe die Wohnung seiner Eltern am Donnerstagvormittag verlassen und sei seitdem nicht wieder zurückgekehrt, gab die Polizei bekannt. Sie fahndet nun öffentlich mit einem Foto nach dem Kind.

Der Junge sei etwa 1,40 Meter groß, habe eine kräftige Figur und schwarze, kurze Haare. Er trage eine schwarze Jogginghose, eine blaue Jacke und schwarze Sportschuhe.

Vermisst: Zeugenaufruf der Polizei mit Foto von Uzaif

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden. Daher sucht die Polizei jetzt mit einem Foto öffentlich nach dem Kind.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter Tel. 040-4286-56789 oder unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden. Das Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel hat die Ermittlungen übernommen. (mp)