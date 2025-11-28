Vermisster zehnjähriger Junge aus Schnelsen wieder da

Ein zehn Jahre alter Junge aus dem Hamburger Stadtteil Schnelsen wurde vermisst. Er habe die Wohnung seiner Eltern am Donnerstagvormittag verlassen und sei seitdem nicht wieder zurückgekehrt, gab die Polizei bekannt. Sie fahndete seit dem späten Donnerstagabend öffentlich mit einem Foto nach dem Kind. Nun gibt es eine gute Nachricht.

Mittlerweile ist der Junge wieder da. Das Kind wurde am Freitagnachmittag von Einsatzkräften in Quickborn angetroffen, hieß es am Freitagabend von der Polizei. Es gibt keine Hinweise darauf, dass eine Straftat der Grund für das Verschwinden sei. Der Junge befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes. (mp)