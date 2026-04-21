Frau aus Krankenhaus verschwunden: Wer hat Daniela gesehen?

Sie lag mehrere Tage im Krankenhaus – doch plötzlich fehlte von ihr jede Spur: Seit Montagabend (20. April, 22 Uhr) wird die 54-jährige Daniela Frenz vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war Frenz, die in Barmbek-Süd wohnt, mehrere Tage stationär in der Asklepios-Klinik an der Lohmühlenstraße in St. Georg behandelt worden. Am Montagabend verließ sie das Krankenhaus in unbekannte Richtung. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unklar.

Frau vermisst: Sie ist auf ärztliche Behandlung angewiesen

Nach Polizeiangaben ist die Frau auf ärztliche Behandlung angewiesen. Weil von einer Gesundheitsgefährdung ausgegangen wird und die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, erließ eine Richterin einen Beschluss zur öffentlichen Fahndung mit Foto.

Daniela Frenz ist demnach etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat blonde Haare und eine schlanke Statur. Möglicherweise trägt die Vermisste noch einen Venenkatheter am Hals. Zuletzt war sie mit einer roten Winterjacke, einer schwarzen Hose und Hausschuhen bekleidet.

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Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. Wer die Frau sieht, soll direkt den Notruf 110 wählen. (mp)