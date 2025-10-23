Verlobte beinahe getötet: Haftbefehl gegen Mann (42) nach Angriff in Hotelzimmer

Ein Mann soll versucht haben, seine Verlobte in einem Hotelzimmer in Hamm zu töten. Erst im Laufe der Ermittlungen wurde den Beamten klar, wie schwerwiegend die Tat wirklich war. Jetzt sitzt der 42-Jährige wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft.

Ein Hotelmitarbeiter hatte in der Nacht zu Dienstag gegen 3.05 Uhr die Polizei in den Grevenweg gerufen, weil er verdächtige Geräusche aus einem Zimmer gehört hatte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie dort den 42-jährigen Mann und seine 39-jährige Verlobte – sie war laut Polizei verletzt, unter anderem im Gesicht.

Nach Mordversuch in Hamm: Haftbefehl erlassen

Die Frau kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zunächst durfte der Mann wieder gehen, weil keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. Später stellte sich allerdings heraus: Die Verletzungen der Frau waren lebensgefährlich – damit besteht der Verdacht eines Mordversuchs. Außerdem ergaben sich Hinweise auf eine Vergewaltigung. Die Mordkommission übernahm daraufhin die Ermittlungen.

In der Nacht zu Donnerstag konnte die Polizei den Verdächtigen dann in St. Georg festnehmen. Am Nachmittag erließ ein Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordversuchs und Vergewaltigung. (zc)