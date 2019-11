Verletzte bei Unfall in Hamburg: Vorfahrt missachtet: Mercedes kracht in Citroën

Farmsen-Berne -

Jede Menge Blechschaden und zwei Verletzte hat es am Sonntagnachmittag bei einen Unfall in Farmsen-Berne gegeben. Die Feuerwehr rückte zunächst mit mehreren Rettungswagen und dem Notarzt an. Es gab zwei Leichtverletzte. Der Berner Heerweg musste kurzzeitig gesperrt werden.

Der Unfall passierte gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Berner Heerweg/Ecke Hohenberne. Ersten Angaben zufolge hatte der Fahrer eines aus der Hohenberne kommenden Citroëns die Vorfahrt missachtet, als er auf den Berner Heerweg einbog. Die Fahrerin eines Mercedes konnte nicht mehr bremsen und krachte dann in den Citroën.

Bei dem Zusammenstoß gab es zwei Leichtverletzte. Sie wurden beide vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.