Große Verkehrskontrolle in Hamburg: Das Ergebnis fällt deutlich aus

Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle in Hamburg hat die Polizei am Donnerstag zahlreiche Verstöße festgestellt. Unter Leitung der Verkehrsdirektion Innenstadt/West kontrollierten rund 185 Beamtinnen und Beamte sowie mehr als 50 Mitarbeitende insgesamt 1186 Fahrzeuge und 561 Personen. Der Schwerpunkt lag auf Falschparkern sowie auf technischen Mängeln an Fahrzeugen.

Das Ergebnis fiel deutlich aus: Insgesamt registrierte die Polizei mehr als 1000 Verstöße. Darunter waren neun Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis, mehrere Straftaten wie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss.

Verkehrskontrolle in Hamburg: 899 Parkverstöße geahndet

Den größten Anteil machten jedoch Ordnungswidrigkeiten aus – allein 899 Parkverstöße wurden geahndet, dazu kamen unter anderem Rotlichtverstöße, Handynutzung am Steuer und fehlende Sicherheitsgurte.

Das könnte Sie auch interessieren: Haus wird Raub der Flammen – waren noch Menschen darin?

Zusätzlich stellten die Einsatzkräfte 244 Mängelmeldungen wegen technischer Defekte oder fehlender Dokumente aus. Bei 182 Fahrzeugen lagen erhebliche Mängel vor, 16 Fahrer durften ihre Fahrt vorübergehend nicht fortsetzen.

Begleitend führten Präventionskräfte Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden und verteilten Informationsmaterial, unter anderem zur Rücksichtnahme auf Radfahrer. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen dieser Art an.