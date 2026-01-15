Verfolgungsjagd endet mit Crash: Fahrer flüchtig, Beifahrer mit Bargeld erwischt

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen flüchtenden Autofahrer quer durch Jenfeld verfolgt. Der Beifahrer soll eine größere Menge Bargeld dabei gehabt haben, der Fahrer wird weiterhin gesucht.

Gegen 16.30 Uhr wollte die Polizei einen weißen VW Golf auf der Rodigallee anhalten, so ein Sprecher. Doch der Fahrer ergriff die Flucht und raste durch das Wohngebiet – diverse Streifenwagen hinterher.

Golf kracht in Polizeiwagen: Fahrer auf der Flucht

Auf dem Geßleinweg/Ecke Aladinweg krachte der Golf dann gegen eine Hecke, das Polizeiauto fuhr hinten auf, sodass die Airbags auslösten. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen aber niemand.

Fahrer und Beifahrer flüchteten zu Fuß weiter. Der Beifahrer konnte schließlich geschnappt werden, auch der Polizeihubschrauber Libelle kam bei der Suche zum Einsatz. Nach MOPO-Informationen soll der Mann eine größere Menge Bargeld dabei gehabt haben.

Der Fahrer ist weiterhin flüchtig, die Suche dauerte an, wie der Sprecher erklärte. Ob er auch der Halter des Fahrzeugs ist, ist bislang unklar. (mp)