Crash vor dem „Atlantic“: Beifahrer tot – Fahrer (18) in U-Haft

Bei dem schweren Unfall vor dem „Hotel Atlantic“ starb der Beifahrer. Nach dem Crash am Samstag ist der 18-jährige Fahrer nun in Untersuchungshaft.

Die Verfolgungsjagd begann am Doormannsweg (Eimsbüttel). Dort fiel einer Streifenwagenbesatzung ein dunkler BMW auf. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, um den Fahrer zu überprüfen, gab der 18-Jährige Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Nach Unfall vor Hotel Atlantic: Fahrer in U-Haft

Der 18-Jährige fuhr in Richtung Alster. Nachdem er an der Kennedybrücke mehrere Autos überholt hatte, kollidierte der BMW vor dem „Hotel Atlantic“ mit einem Transporter. Ein Mann (35) auf dem Beifahrersitz des BMW wurde dabei schwerst verletzt und starb. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt, inzwischen schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliches Autorennen mitten in Hamburg: Kein Mord – aber lange Haftstrafen

Am BMW waren Kennzeichen angebracht, die nicht zum Fahrzeug gehörten. Der 18-Jährige hatte zudem keinen Führerschein. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam er Anfang dieser Woche in Untersuchungshaft. Unter anderem wird gegen ihn wegen Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge ermittelt.