Verfolgungsjagd endet mit Crash vor Hotel Atlantic: Beifahrer stirbt nach Not-OP

Die Verfolgungsjagd endete an der Alster: Ein BMW-Fahrer flüchtete am Samstagmorgen vor der Polizei und geriet vor dem Hotel Atlantic in den Gegenverkehr. Der Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb.

Die Polizisten wollten den Fahrer gegen 6.15 Uhr am Doormannsweg (Eimsbüttel) kontrollieren. Doch der Fahrer ignorierte die Anweisungen der Beamten – und gab Gas.

Unfall an der Alster: Beifahrer stirbt

Nur wenige Minuten später kam es in der Straße An der Alster dann zum Zusammenstoß vor dem Hotel Atlantic. Der Fahrer des BMW geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Transporter.

Fahrer und Beifahrer des BMW verletzten sich schwer. Der Beifahrer wurde im Krankenhaus notoperiert und erlag kurz darauf seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstagmorgen sagte. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Straße An der Alster war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. Die Hintergründe der Verfolgungsfahrt sowie die genaue Unfallursache werden jetzt ermittelt.