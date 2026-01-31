Verfolgungsjagd endet mit Crash vor Hotel Atlantic: Beifahrer stirbt nach Not-OP
Die Verfolgungsjagd endete an der Alster: Ein BMW-Fahrer flüchtete am Samstagmorgen vor der Polizei und geriet vor dem Hotel Atlantic in den Gegenverkehr. Der Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb.
Die Polizisten wollten den Fahrer gegen 6.15 Uhr am Doormannsweg (Eimsbüttel) kontrollieren. Doch der Fahrer ignorierte die Anweisungen der Beamten – und gab Gas.
Unfall an der Alster: Beifahrer stirbt
Nur wenige Minuten später kam es in der Straße An der Alster dann zum Zusammenstoß vor dem Hotel Atlantic. Der Fahrer des BMW geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Transporter.
Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
- Dubioser Psychologe: Berater der Blocks gerät in den Fokus
- Doppelt dämlich! Suff-Eklat um HSV-Star Dompé
- 40-Millionen-Euro-Wette: Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll
- Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag
- 16 Seiten Sport: Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer
- 28 Seiten Plan 7: Das Festival „Fokus Tanz“, „Holiday On Ice“ mit Max Giesinger & Ausgeh-Tipps für jeden Tag
Fahrer und Beifahrer des BMW verletzten sich schwer. Der Beifahrer wurde im Krankenhaus notoperiert und erlag kurz darauf seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstagmorgen sagte. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen.
Das könnte Sie auch interessieren: Tod am U-Bahnhof Wandsbek Markt: „Ich habe einen lauten Knall gehört“
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Straße An der Alster war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. Die Hintergründe der Verfolgungsfahrt sowie die genaue Unfallursache werden jetzt ermittelt.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.