Senior vertreibt Räuber – die machen trotzdem Beute

Angriff in Steilshoop: Ein unbekannter Mann hat einen 83-Jährigen vom Einkaufen bis vor die Haustür verfolgt und überfallen. Jetzt ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Laut Polizei hielt sich der Senior am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Einkaufszentrum Steilshoop auf, als er von einem Mann in einer ihm unverständlichen Sprache angesprochen wurde. Der 83-Jährige ignorierte ihn und ging zur Bushaltestelle im Gustav-Seitz-Weg. Dort hielt ihn der Unbekannte kurz am Arm fest, bevor der Senior sich losriss und in einen Bus der Linie 7 stieg.

83-Jähriger setzt sich zur Wehr – Täter ergreifen Flucht

Vor seinem Wohnhaus am Borchertring wurde der 83-Jährige schließlich von dem Mann angegriffen. Der Täter hatte ihn offenbar unbemerkt verfolgt. Das Opfer setzte sich zur Wehr, woraufhin der Angreifer gemeinsam mit einem Begleiter in Richtung Gründgensstraße flüchtete. Später stellte der 83-Jährige fest, dass seine Armbanduhr fehlte. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Raubdezernat ermittelt.

Der Haupttäter wird als etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und hat laut Polizei eine „südeuropäische Erscheinung“ beschrieben. Er sprach vermutlich Arabisch und trug ein weißes T-Shirt mit Aufschrift. Sein Begleiter sprach ebenfalls mutmaßlich Arabisch und hatte einen braunen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter (040) 4286-56789 oder in jeder Dienststelle entgegen. (apa)