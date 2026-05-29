Vereinsheim in Flammen – Rauchwolke über dem Hamburger Süden

In Wilhelmsburg ist am Donnerstagabend das Vereinsheim eines Kleingartenvereines in Flammen aufgegangen. Weil das Gelände so abgelegen war, stand die Feuerwehr zunächst vor einem Problem. Über dem Einsatzort stand eine große Rauchwolke.

Der Notruf ging gegen 22.40 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Anwohner der Fiskalischen Straße meldeten starken Qualm aus einem abseits gelegenen Kleingartenverein. Dort stand ein leerstehendes Vereinsheim in Flammen. Während des Brandes kam es durch explodierende Gasflaschen zu mehreren lauten Knallgeräuschen.

Wilhelmsburg: Feuer in Kleingartenverein

Da es keinen Hydranten in der Nähe gab, mussten für die Brandbekämpfung zunächst 500 Meter Schlauchleitungen verlegt werden. Den Feuerwehrleuten gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Lauben zu verhindern. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat die Brandruine beschlagnahmt. Die Kripo ermittelt.