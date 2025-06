Feuer bei Tennisclub – Rauchwolke im Hamburger Süden

Großeinsatz der Feuerwehr am Donnerstagmorgen in Eißendorf. Dort stand das Vereinsheim eines Tennisclubs in Flammen. Eine Rauchwolke hing über dem Stadtteil.

Gegen 7.40 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe innerhalb kürzester Zeit in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Die Anrufer meldeten eine riesige Rauchwolke über dem Gelände des Tennisclubs am Marmstorfer Weg.

Vereinsheim in Flammen – Großalarm

Beim Eintreffen des ersten Löschzuges loderten Flammen aus dem Gebäude, Verstärkung wurde angefordert. Laut einem Sprecher der Feuerwehr stand das in Holzbauweise errichtete Vereinsheim auf ganzer Länge in Flammen. Rund 60 Retter bekämpfen den Brand. Die Löscharbeiten werden noch längere Zeit andauern.