Verdächtiger Fund im Wattenmeer – Hamburger Entschärfer im Einsatz

Entschärfer des Kampfmittelräumdienstes sind am Mittwoch zu einem verdächtigen Fund im Wattenmeer der Nordsee ausgerückt. Sie wurden mit dem Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen.

Wie die Feuerwehr bestätigte, wurde gegen 11.10 Uhr bei Scharhörn ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Daraufhin wurde der Kampfmittelräumdienst angefordert. Zwei Mitarbeiter wurden mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ auf die zu Hamburg gehörende Insel Neuwerk geflogen.

Fund im Wattenmeer entpuppt sich als Fehlalarm

Von dort ging es durch das Watt in Richtung Scharhörn. Nach kurzer Untersuchung konnten die Entschärfer jedoch Entwarnung geben: Bei dem Fund handelte es sich nicht um eine Bombe, sondern um einen Ölfilter. Kurz darauf wurden die Einsatzkräfte zurück nach Hamburg geflogen.